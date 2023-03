La casa della mamma è di solo 18 metri quadri – uno sguardo all’interno e ho voglia di trasferirmi subito

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Vivere nelle nostre case dopo che i figli sono andati a vivere da soli può farci provare una forma di vuoto particolare. In più, ci sono delle stanze che rimangono inutilizzate. Inoltre, può diventare costoso vivere in unagrande da soli. Lasingle Michelle Boyle si è resa conto di doversi trasferire in unapiù piccola dopo che i suoi figli sono andati via. Ma purtroppo non riusciva a trovare una sistemazione adatta alle sue necessità. Quindi ha deciso di costruire ladei suoi sogni. Vedendo l’interno, si capisce perché le piaccia così tanto. Michelle Boyle ha già costruito case in passato, per la precisione due. Ma purtroppo le ha perse entrambe a causa dei divorzi. YouTubeBozza, piano e misure Quando i suoi figli sono andati a vivere da soli, lei si è presto resa conto di dover ...