La buona condotta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Balcani. 2012. In un piccolo paese di confine nel sud-est del Kosovo, di 1.362 albanesi e 1.177 serbi, si tengono le elezioni per il nuovo sindaco: a essere eletto è un serbo, Miroslav, uomo buono, umile, mite, che crede nella convivenza pacifica tra opposizioni etniche, politiche, storiche; un uomo talmente incerto al limite dello spaesamento, che scrive il nome di un altro candidato sulla scheda elettorale. Inspiegabile pure a sé stesso, vince. Ma se la Storia non dimentica, gli uomini non fanno sconti e non perdonano: “Gli albanesi si fidavano di lui per lo stesso identico motivo per cui i serbi lo guardavano con sospetto: durante la guerra degli anni Novanta aveva disertato. Se ne era andato in Germania; un codardo col culo al sicuro, chiosavano i serbi, un uomo retto, con una coscienza vigile, sostenevano i suoi amici albanesi”. Da Belgrado non accettano l’elezione e inviano un ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Balcani. 2012. In un piccolo paese di confine nel sud-est del Kosovo, di 1.362 albanesi e 1.177 serbi, si tengono le elezioni per il nuovo sindaco: a essere eletto è un serbo, Miroslav, uomo buono, umile, mite, che crede nella convivenza pacifica tra opposizioni etniche, politiche, storiche; un uomo talmente incerto al limite dello spaesamento, che scrive il nome di un altro candidato sulla scheda elettorale. Inspiegabile pure a sé stesso, vince. Ma se la Storia non dimentica, gli uomini non fanno sconti e non perdonano: “Gli albanesi si fidavano di lui per lo stesso identico motivo per cui i serbi lo guardavano con sospetto: durante la guerra degli anni Novanta aveva disertato. Se ne era andato in Germania; un codardo col culo al sicuro, chiosavano i serbi, un uomo retto, con una coscienza vigile, sostenevano i suoi amici albanesi”. Da Belgrado non accettano l’elezione e inviano un ...

