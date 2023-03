Kolo Muani | «Quando rivedo i video del tiro a Martinez capisco che potevo fare diversamente»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tre mesi dopo la finale di Coppa del Mondo, l’attaccante del Francofortetorna in Nazionale in vista delle partite di qualificazione ad Euro 2024. L’Equipe ha intervistatoripercorrendo la sua carriera e la finale di Coppa del Mondo persa contro l’Argentina: Stai tornando nella squadra francese, tre mesi dopo questa finale di Coppa del Mondo, come ti senti? «Non vedevo l’ora di questo momento, è sempre un piacere. Sono molto orgoglioso di indossare questa maglia, di rappresentare il mio paese. Non vedevo l’ora di tornare dopo la Coppa del Mondo». Si parla di te come il nuovo numero 9 della Francia: «Sono pronto per questo, ma sarà l’allenatore a decidere. La numero 9 arriverà se continuo ad andare avanti così e continuo a essere chiamato. Questo è un obiettivo che mi sono prefissato». Anche ...