Kim Min-gue | il “re dei baci” dei K-drama

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Nome: Kim Min-gue. Ovvero le fossette più sexy, più carine e più belle dell'industria dei K-. Kim Min-gue, scritto anche Kim Min-kyu (sì, come Mingyu dei SEVENTEEN e l'idol-attore Kim Min-kyu, che ha partecipato a Produce X 101), è un astro nascente dell'industria dell'intrattenimento coreana che si è imposto all'attenzione dopo il suo ruolo di spicco nel popolareBusiness Proposal. Nonostante sia nel settore da decenni e abbia preso parte a serie come Queen: Love and War (2019-20), Backstreet Rookie (2020) e Snowdrop (2021-22), è stato il suo ruolo di Cha Sung-hoon nel rom-com Business Proposal a cambiare il corso della sua carriera. La scena delo di Kim Min-gue in Business Proposal è considerato uno dei momenti più memorabili degli ultimi anni e ha lasciato un segno indelebile negli spettatori. Per chi non lo sapesse, ...