Kia | EV6 in mattoncini Lego per rilanciare la sostenibilità

(Di mercoledì 22 marzo 2023) MILANO - Con Brick To The Future Kia celebra il potere dell'ispirazione attraverso un simbolo iconico che accenna alle infinite forme che possiamo costruire con la nostra immaginazione: il mattoncino ...

Il risultato finale è un'opera molto particolare anche perché sono stati inseriti dettagli originali di EV6, come i gruppi ottici. L'opera ha richiesto più di 800 ore di lavoro ed è stata costruita con 350 mila mattoncini in 4 mesi. C'è una versione della crossover sportiva al 100% elettrica che non può circolare per strada e non si può nemmeno acquistare, perché è un modello a grandezza naturale costruito con i famosi mattoncini. Protagonista non poteva che essere la EV6 più rivoluzionaria e premiata di tutti i tempi: il crossover.

