Juventus | Santoriello esce di scena dal processo sulle plusvalenze

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il magistrato, finito nel mirino della critica per alcune dichiarazioni del 2019, ha deciso di fare un passo indietro e quindi non sarà presente in aula lunedì 27 Marzo, quando si terrà l'udienza preliminare

Il pm Ciro Santoriello ha deciso di astenersi dal sostenere l'accusa contro la Juventus. Una scelta che è stata apprezzata all'interno della procura di Torino per 'l'alto senso istituzionale, senso di lealtà'. Dichiarazioni shock contro la Juventus da parte del pubblico ministero Ciro Santoriello, uno dei magistrati dell'inchiesta Prisma. Parole che risalgono ad una conferenza del 2019. Il procuratore capo Loreto ha preso atto della comunicazione.

Inchiesta Prisma: il pm Santoriello si astiene dopo i video virali contro la Juve - Sportmediaset Sport Mediaset

Santoriello era stato un punto di forza dell’inchiesta ... la notizia ha causato una serie di reazioni tra il sarcastico e divertito nella tifoseria della Juventus, che lo aveva già marchiato come ...Sta per entrare nel vivo il processo che vede sul banco degli imputati la Juventus, ma a cinque giorni dall’udienza ... in aula non si presenterà il pm Ciro Santoriello. Ci saranno solamente il ...