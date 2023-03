(Di mercoledì 22 marzo 2023) Lasta già valutando diversi prospetti per il mercato estivo, ai bianconerii profili diLasta già valutando diversi prospetti per il mercato estivo, ai bianconerii profili di. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Juve potrebbe cambiare tanto nel prossimo mercato e vorrebbe rinnovare anche con acquisti giovani e di prospettiva. I duestanno facendo bene in campionato con Spezia e Monza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Alla #Juve piacciono #Holm e #CarlosAugusto ?? - Pe_An_Uts : @davidetanque @DanVMor Tifo Juventus e parlo dei giocatori che conosco e che ho visto da avversario. Si parla tanto… - TBJ1897 : Aria di rinnovamento in attacco. #Kean sarà riscattato per 28 MLN, ma alcuni club francesi e turchi che sono intere… -

...agenzie di scommesse che accreditavano il club partenopeo come quarta favorita dopo, Inter ... Sullo sfondo un prospettato e fisiologicodella rosa con alcuni calciatori chiave ...Dieci miliardi di lire : questa fu la valutazione che fece di Jonathan Bachini la, per il ... sostituito in corsa da Carlo Ancelotti, che iniziava la stagione con un profondo. L'...La, indipendentemente da cosa succederà nelle aule di tribunale, dovrà operare un profondosulle fasce. Tornerà alla base Andrea Cambiaso , terzino di proprietà bianconera ma in ...

Juventus, rinnovamento sugli esterni: piacciono Holm e Carlos Augusto Calcio News 24

Juventus impietrita e accordo immediato in Bundesliga: trasferimento da 150 milioni di euro e sostituto gratis!Intervenuto a "TMW Radio", Paolo De Paola si sofferma sul momento di forma della Juventus, reduce dal successo di San Siro contro l'Inter nell'ultima di campionato: "La ...