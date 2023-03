Juventus: Rabiot non chiude al rinnovo, ma bisogna andare in Champions League (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il futuro di Adrien Rabiot è ancora in bilico. Negli ultimi mesi, in particolar modo dopo quanto accaduto a livello societario alla Juventus, il francese sembrava destinato a lasciare Torino a parametro zero in estate. Ma stando a quanto riporta Sport Mediaset, il calciatore starebbe riflettendo sulla possibilità di rinnovare con i bianconeri. La condizione necessaria, oltre ad un accordo sulle cifre del rinnovo, sarebbe comunque rappresentata dalla partecipazione della Juventus alla prossima Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il futuro di Adrienè ancora in bilico. Negli ultimi mesi, in particolar modo dopo quanto accaduto a livello societario alla, il francese sembrava destinato a lasciare Torino a parametro zero in estate. Ma stando a quanto riporta Sport Mediaset, il calciatore starebbe riflettendo sulla possibilità di rinnovare con i bianconeri. La condizione necessaria, oltre ad un accordo sulle cifre del, sarebbe comunque rappresentata dalla partecipazione dellaalla prossima. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Al 100% esclusa dalle coppe e al 99% non più in Serie A, alla #Juventus non potrà (e vorrà) restare più nessuno: nè… - sportmediaset : ??Volete la verità sull'episodio di Inter-Juventus? ECCOLA. Spiega Graziano Cesari a @PressingReal ! #SportMediaset… - OptaPaolo : 3 - Tre dei sei centrocampisti di Serie A che hanno partecipato attivamente a piú gol da inizio 2023 (considerando… - MPAPA090 : RT @giampdisan: È presto detto: #Rabiot vuole 10 milioni? Gli si danno 10 milioni. È tanto? Sì, tantissimo. Ma uno del suo livello o ancora… - sportface2016 : #Juventus: #Rabiot non chiude al rinnovo, ma bisogna andare in #ChampionsLeague -