Juventus | Rabiot | «Futuro? Io sono tranquillo | ne parleremo presto»

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della Francia, ha parlato a Tuttosport del suo Futuro e della stagione. Le sue dichiarazioni: CAVALLO PAZZO – «Strano che mi sia stato affibbiato questo soprannome, ma in effetti mi piace molto. Io in realtà sono un ragazzo tranquillo e sereno. Ma sul campo mi trasformo e in effetti mi piace il paragone col cavallo che è un animale che corre libero, robusto ed elegante». Juventus – «La particolarità è che la base è sempre e comunque il lavoro e questo mi piace perché io ho sempre cercato di lavorare duro e applicarmi, questa è la vera ragione che mi ha fatto arrivare ...

