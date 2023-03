Juventus, negli atti spiccano i 3 milioni che Dybala non ha ancora ricevuto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tra meno di una settimana, lunedì, la Juventus e gli altri 12 indagati per i quali è stata fatta richiesta di rinvio a giudizio , si troveranno di fronte al gup Marco Picco. Le accuse mosse dalla Procura di Torino, che indaga sui conti del club dal 2018-19 al 2020-21, vanno dalle false comunicazioni sociali all’ostacolo alla vigilanza, dall’aggiotaggio alle false fatturazioni. Ieri i pm del capoluogo piemontese dell’inchiesta Prisma hanno depositato gli ultimi aggiornamenti. Un faldone in cui spicca l’audizione di Luca Ferrari, l’avvocato di Dybala, sentito in Procura a Torino nelle scorse settimane. Il legale, durante i colloqui con i magistrati, ha confermato che il suo assistito deve ancora avere più di 3 milioni legati alla seconda manovra stipendi della Juve e chiede anche una cifra per responsabilità ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tra meno di una settimana, lunedì, lae gli altri 12 indagati per i quali è stata fatta richiesta di rinvio a giudizio , si troveranno di fronte al gup Marco Picco. Le accuse mosse dalla Procura di Torino, che indaga sui conti del club dal 2018-19 al 2020-21, vanno dalle false comunicazioni sociali all’ostacolo alla vigilanza, dall’aggiotaggio alle false fatturazioni. Ieri i pm del capoluogo piemontese dell’inchiesta Prisma hanno depositato gli ultimi aggiornamenti. Un faldone in cui spicca l’audizione di Luca Ferrari, l’avvocato di, sentito in Procura a Torino nelle scorse settimane. Il legale, durante i colloqui con i magistrati, ha confermato che il suo assistito deveavere più di 3legati alla seconda manovra stipendi della Juve e chiede anche una cifra per responsabilità ...

