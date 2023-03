Juventus | inchiesta Prisma | il pm Santoriello si astiene dal sostenere l’accusa

(Di mercoledì 22 marzo 2023) A poche settimane dalle polemiche per un video in cui non nascondeva l’antipatia sportiva per la, il pubblico ministero Ciro, della procura di Torino, ha deciso di astenersi dalnel processo alla società bianconera. Nel video, diventato virale sui social, il magistrato si era concesso qualche battuta sul club torinese, a margine di un intervento in cui si soffermava su un’altra indagine sui bilanci della società (2015 e 2016) per la quale aveva chiesto l’archiviazione. La procura continuerà ad essere rappresentata dagli altri due magistrati del Pool, tra cui il procuratore aggiunto Marco Gianoglio. SportFace.

Santoriello, il pm dell'Prisma: 'Odio la, sono tifosissimo del Napoli'. Bufera dopo le frasi choc Caos Juve, il club fa ricorso: 'Plusvalenze non alterano il risultato. Violato il ...7 Ciro Santoriello non sarà più il Pubblico Ministero dell'accusa della procura della Repubblica di Torino che porterà avanti l'Prisma e che vede protagonista lae tutti suoi ex - vertici fra cui, fra gli altri, Andrea Agnelli , Pavel Nedved , Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici con l'accusa di aggiotaggio ...Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero sono antijuventino, contro i ladrocini in campo, eppure mi è toccato scrivere ...

La Gazzetta dello Sport ha fornito alcune novità in merito all'inchiesta Prisma che riguarda la Juventus: "Ieri i pm torinesi dell’inchiesta Prisma hanno depositato gli ultimi aggiornamenti. Un faldon ...Ciro Santoriello non sarà tra i pubblici ministeri che sosterranno l’accusa davanti al giudice per l’udienza preliminare Marco Picco, che da lunedì sarà chiamato a decidere se gli ex dirigenti della ...