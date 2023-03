Juventus, che rimpianto: un ex odiatissimo dai tifosi oggi è un campione (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Juventus ha avuto tanti campioni nella propria storia, ma uno di questi sta vivendo quest’anno il campionato migliore della carriera. In questa stagione la Juventus sta riversando le sue ambizioni nella vittoria dell’Europa League, mentre in campionato il Napoli ha fatto il bello e il cattivo tempo. Non ci sono dubbi che Kvaratskhelia sia stato il giocatore più determinante della stagione, ma in realtà qualcuno ha saputo fare ancora meglio e per Madama è un rimpianto. Massimiliano Allegri (Fonte: LaPresse)Il prestigioso sito SofaScore ogni giornata assegna una votazione ai vari giocatori, con il valore che è oggettivo, infatti si basa su un algoritmo che calcola i dati. A far variare il voto in alto o in basso ci sono tanti fattori e uno di questi è ovviamente l’importanza durante la partita. Gol segnati, assist ai compagni, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Laha avuto tanti campioni nella propria storia, ma uno di questi sta vivendo quest’anno il campionato migliore della carriera. In questa stagione lasta riversando le sue ambizioni nella vittoria dell’Europa League, mentre in campionato il Napoli ha fatto il bello e il cattivo tempo. Non ci sono dubbi che Kvaratskhelia sia stato il giocatore più determinante della stagione, ma in realtà qualcuno ha saputo fare ancora meglio e per Madama è un. Massimiliano Allegri (Fonte: LaPresse)Il prestigioso sito SofaScore ogni giornata assegna una votazione ai vari giocatori, con il valore che è oggettivo, infatti si basa su un algoritmo che calcola i dati. A far variare il voto in alto o in basso ci sono tanti fattori e uno di questi è ovviamente l’importanza durante la partita. Gol segnati, assist ai compagni, ...

