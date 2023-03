Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#TMW) Sommella, agente e intermediario di mercato: “#Cavani per tre volte ha rifiutato il trasferimento alla… - Gazzetta_it : Mercato, chi ha sbagliato di più: disastro #Milan, poi #Inter e #Juve - gianlucarossitv : 20.3.2023 Lancio sul mercato della nuova Canotta #Juve Basket/Volley/Handball modello #Rabiot (codice Maniot) quant… - sportli26181512 : Juve, mercato in difesa: due nomi se parte Rugani: Via vai sul mercato in difesa della Juventus. Secondo la Gazzett… - Angelo_P71 : @MaxNerozzi “Da PM odio la Juve, diciamo sono contro i loro ladrocini in campo” oltre a date e dati sul mercato rig… -

Il suo contratto scade a fine stagione e il suo rinnovo è una delle priorità didel club ... C'è la possibilità di andare via, ma anche la possibilità di firmare un altro contratto con la". ...Commenta per primo La Juventus è alla finestra suldei portieri. Se Szczesny , corteggiato in Inghilterra e non solo, decidesse di andare via, il primo nome è quello di Guglielmo Vicario (Empoli). A meno che per il polacco non torni in gioco ...I continui infortuni rimediati da Pogba nelle ultime stagioni, ne hanno condizionato fortemente anche il valore di. Sono lontani i tempi in cui, nel 2016, il Manchester United sborsò 105 milioni di euro alla Juventus per rimettere le mani sul cartellino del centrocampista ...

Juve, Ferrero: 'Ci difenderemo con tutte le nostre forze, i giocatori risponderanno sul campo' Calciomercato.com

Adrien Rabiot è uno dei simboli della Juventus di Massimiliano Allegri ... Il suo contratto scade a fine stagione e il suo rinnovo è una delle priorità di mercato del club bianconero. E lo è anche per ...Il pubblico ministero Ciro Santoriello non sarà in aula lunedì 27 marzo per l’udienza preliminare del processo contro gli ex vertici della Juventus, tra cui ... manipolazione del mercato e ...