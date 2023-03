Juve, il punto sull’udienza preliminare del 27 marzo: «Se si andasse verso l’archiviazione sarebbe significativo» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sky Sport ha fatto il punto sull’udienza preliminare che si terrà il prossimo 27 marzo e vedrà coinvolti 12 tesserati della Juventus Sky Sport ha fatto il punto sull’udienza preliminare che si terrà il prossimo 27 marzo e vedrà coinvolti 12 tesserati della Juventus. IL punto – «Lunedi si dovrà decidere se rinviare la Juve e 12 ex tesserati a giudizio, ma qualunque sentenza non si riflette direttamente sulla situazione sportiva del club. Se si andasse verso l’archiviazione sarebbe significativo sul fronte della Giustizia Sportiva, perchè verrebbe a mancare una sponda importante. La ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sky Sport ha fatto ilche si terrà il prossimo 27e vedrà coinvolti 12 tesserati dellantus Sky Sport ha fatto ilche si terrà il prossimo 27e vedrà coinvolti 12 tesserati dellantus. IL– «Lunedi si dovrà decidere se rinviare lae 12 ex tesserati a giudizio, ma qualunque sentenza non si riflette direttamente sulla situazione sportiva del club. Se sisul fronte della Giustizia Sportiva, perchè verrebbe a mancare una sponda importante. La ...

