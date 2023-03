Juve-Frattesi | il centrocampista è il primo nome della lista

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Per unache fa bene in campionato, ce n’è un’altra che valuta gli obiettivi di mercato: in cima allaci sarebbedel Sassuolo Per unache fa bene in campionato, ce n’è un’altra che valuta gli obiettivi di mercato: in cima allaci sarebbedel Sassuolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilneroverde eNazionale sarebbe ildei bianconeri. Piace ad Allegri che lo segue da tempo e alla dirigenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : La #Juve ha nel mirino #Frattesi ?? - FraLauricella : #deketelaere, #pogba e #lukaku gli altri acquisti flop. #Retegui, l’ultima invenzione di #Mancini. La #juve su… - misorecordsuk : Juve, da Frattesi a Carlos Augusto e Holm i giocatori nel mirino #Juve #Juventus - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Dal pupillo Frattesi a Carlos Augusto e Holm: Juve, c'è un 11 nel mirino - sportli26181512 : Dal pupillo Frattesi a Carlos Augusto e Holm: Juve, c'è un 11 nel mirino: Dal pupillo Frattesi a Carlos Augusto e H… -

Lapensa al futuro: "Punta, nel mirino anche Holm e Carlos Augusto". Inter, Dzeko apre al rinnovo per un anno: tocca al club."Ciclone Conte", così apre il Corriere dello Sport in prima ...Calciomercato Juventus, ben tre obiettivi da perseguire per i bianconeri: uno arriva dal City. Andiamo a scoprire in dettaglio. In casa bianconera si valuta una tripla operazione in entrata. Il primo ..., possibile interesse per Arnautovic e Scamacca In attesa di scoprire il futuro di Vlahovic ma ... la Juventus potrebbe virare fortemente su Davidedel Sassuolo , valutato 40 milioni di ...

Dal pupillo Frattesi a Carlos Augusto e Holm: Juve, c'è un 11 nel mirino La Gazzetta dello Sport

I bianconeri vogliono continuare ad aumentare il numero degli italiani e Frattesi piace molto. I discorsi con il Sassuolo sono già iniziati ed il fascino della Juventus e' rimasto immutato. Da capire ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...