Juve | è Allegri l' uomo del futuro | ma Conte

Lapotrebbe dare il via libera al rinnovo dei prestiti di Rovella e Ranocchia, o trattare la ... Il baby fabatsista argentino, messosi in luce nelle ultime uscite della formazione di, già ...TORINO - Antonio Conte alla: un tormentone che non passa mai di moda. Ma che continua a restare qualcosa di molto simile a una suggestione che una volta scaldava praticamente tutto il popolo bianconero, partito poi molto ...Calciomercato Juventus, chiama i bianconeri per il rinnovo: 'Faccio un lavoro bellissimo e sto benissimo'. Si apre uno scenario importante E pensare che era già stato ceduto. O meglio: laaveva trovato un accordo ma poi lui, sparando alle stelle, ha ripreso un aereo per Torino tornando alla base. A pensandoci adesso viene il mal di testa, per quello che si sta vedendo. Il migliore ...

Allegri e il mestiere di allenare: come ha riscoperto il vero dna Juve La Gazzetta dello Sport

Seguito anche dalla Roma, Davide Frattesi sarebbe ormai un obiettivo dichiarato della Juventus. Il tecnico Max Allegri lo stima da tempo e la sensazione è che, in estate, la società bianconera proverà ...La Juventus potrebbe approfittare pure del fatto che il Barcellona è sulle tracce di altri grandi calciatori in quella zona del campo (Cancelo su tutti) per preparare l’assalto decisivo che farebbe ...