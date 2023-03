Juve | Cambiaso carta per Carlos Augusto | c'è un'alternativa meno cara di Fresneda

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Lantus cerca nuovi laterali sul mercato: in prima fila ci sono il 22enne svedese Emil Holm dello Spezia (costoso dello spagnolo Ivan...

Quindi testa anche a tutti quei giocatori in prestito da cui dipenderà parecchio del lavoro sul mercato della. Sono undici quelli considerabili da prima squadra, per età o prospettiva. Una buona ...Giunge implacabile la legge del gol sbagliato, gol subito;crossa da sinistra, Ferguson anticipa Pirola e, di testa, batte Ochoa siglando il pareggio emiliano. Esce il Bologna con Moro ...Sulla carta è ancora tutto possibile - laha solo due punti in più, il Toro uno - ma un ... BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì,; Moro, Schouten; Aebischer, ...

Un obiettivo che, indirettamente, potrebbe giovare anche alla Juventus. Come riporta La Stampa, questa volontà di Di Maria potrebbe spingerlo a posticipare il suo ritorno al Rosario Central, ...Proprio adesso che stava viaggiando col vento in poppa Andrea Cambiaso dovrà fermarsi. Tradotto: il prestito della Juve rischia seriamente di saltare almeno la sfida con l’Udinese in programma al Dall ...