Jomi Salerno | sale l’attesa per il big match casalingo contro Pontinia

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSettimana cruciale di lavoro per lache, dopo aver conquistato il sedicesimo successo dall’inizio del campionato lo scorso sabato sull’ostico campo del Cellini Padova, è attesa ora da una prova ancora una volta fondamentale. Prova che potrebbe imprimere già una svolta al massimo torneo di pallamano femminile perché, il prossimo sabato alla Palumbo di, si affronteranno prima e seconda in classifica,rispettivamente a 33 e 30 punti. Il momento è attesissimo perché il bigle laziali vale una fetta importante del campionato. Ed è per questo che, forti anche della vittoria conquistata nella trasferta veneta dello scorso fine settimana, le ...

La sedicesima vittoria in campionato è stato il miglior modo per riprendere la corsa verso i play off. La di coach Ancona continua a correre. Nonostante il lungo stop la squadra è tornata in campo decisa confermato quanto di buono fatto nei mesi precedenti.

Obiettivo delle siciliane è quello di ottenere i due punti e mantenere la terza posizione difendendola dall'assalto delle campionesse d'Italia Brixen Sudtirol che saranno ospiti di un'altra pericolant