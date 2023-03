John Wick 4: il punteggio su Rotten Tomatoes è il più alto dell'intero franchise (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono estremamente positive le prime recensioni della critica che ha potuto vedere in anteprima John Wick 4, film che segna il ritorno di Keanu Reeves nei panni del celebre sicario. Keanu Reeves ce l'ha fatta di nuovo. John Wick 4, al debutto domani nei cinema italiani, sembrerebbe essere un mix ben riuscito di adrenalina e azione secondo la critica che ha potuto vederlo in anteprima. Il film ha debuttato col punteggio più alto dell'intero franchise su Rotten Tomatoes, il 93%. Il primo John Wick aveva ottenuto un punteggio di 86%, mentre il secondo e il terzo entrambi con 89%. Chiaro segnale di come anche questa volta sia stato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono estremamente positive le prime recensionia critica che ha potuto vedere in anteprima4, film che segna il ritorno di Keanu Reeves nei panni del celebre sicario. Keanu Reeves ce l'ha fatta di nuovo.4, al debutto domani nei cinema italiani, sembrerebbe essere un mix ben riuscito di adrenalina e azione secondo la critica che ha potuto vederlo in anteprima. Il film ha debuttato colpiùsu, il 93%. Il primoaveva ottenuto undi 86%, mentre il secondo e il terzo entrambi con 89%. Chiaro segnale di come anche questa volta sia stato ...

