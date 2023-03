John Wick 4 è l'apoteosi della saga (Di mercoledì 22 marzo 2023) «Larger than life»: è questa l’espressione più calzante per descrivere John Wick 4, in sala dal 23 marzo – finalmente, dal momento che anche questo film ha subito il posticipo legato alla pandemia. Ma, in un certo senso, ne è valsa la pena di aspettare. Il primo capitolo di quello che poi è diventato un franchise – e che ha rilanciato Keanu Reeves come star d’azione – risale al 2014. Quasi dieci anni e quattro film dopo si può dire che John Wick ha riscritto i moduli degli action movie del Terzo Millennio: il mondo è quello della criminalità internazionale, dei killer professionisti che vivono in un sistema organizzato fatto di regole, usanze e costumi di cui la gente normale è all’oscuro, cosa che contribuisce inevitabilmente a renderlo più che mai affascinante. Uno degli elementi più efficaci ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) «Larger than life»: è questa l’espressione più calzante per descrivere4, in sala dal 23 marzo – finalmente, dal momento che anche questo film ha subito il posticipo legato alla pandemia. Ma, in un certo senso, ne è valsa la pena di aspettare. Il primo capitolo di quello che poi è diventato un franchise – e che ha rilanciato Keanu Reeves come star d’azione – risale al 2014. Quasi dieci anni e quattro film dopo si può dire cheha riscritto i moduli degli action movie del Terzo Millennio: il mondo è quellocriminalità internazionale, dei killer professionisti che vivono in un sistema organizzato fatto di regole, usanze e costumi di cui la gente normale è all’oscuro, cosa che contribuisce inevitabilmente a renderlo più che mai affascinante. Uno degli elementi più efficaci ...

