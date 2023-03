John Lennon, la morte e l’omicidio del cantante dei Beatles (Di mercoledì 22 marzo 2023) La morte di John Lennon è stata sicuramente uno di quegli eventi in grado di incidere sulla vita di tanti esseri umani. l’omicidio dell’artista fu vero spartiacque che ha trasformato la musica contemporanea. Era l’8 dicembre del 1980 quando una serie di colpi di pistola, esplosi da Mark David Chapman, freddarono John Lennon che stava rientrando nella sua casa di New York, assieme alla moglie Yoko Ono, per salutare il figlio Sean prima di andare a cena. Quel momento, destinato a cambiare la storia del rock per sempre, rimase impresso non solo nella memoria dei fan dei Beatles, ma di tutti quelli che amavano il pop d’autore. Da allora ogni 8 dicembre migliaia di fan si radunano davanti al Dakota Building, nell’Upper West Side, per commemorare il musicista di Liverpool, ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ladiè stata sicuramente uno di quegli eventi in grado di incidere sulla vita di tanti esseri umani.dell’artista fu vero spartiacque che ha trasformato la musica contemporanea. Era l’8 dicembre del 1980 quando una serie di colpi di pistola, esplosi da Mark David Chapman, freddaronoche stava rientrando nella sua casa di New York, assieme alla moglie Yoko Ono, per salutare il figlio Sean prima di andare a cena. Quel momento, destinato a cambiare la storia del rock per sempre, rimase impresso non solo nella memoria dei fan dei, ma di tutti quelli che amavano il pop d’autore. Da allora ogni 8 dicembre migliaia di fan si radunano davanti al Dakota Building, nell’Upper West Side, per commemorare il musicista di Liverpool, ...

