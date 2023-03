John Lennon, i suoi occhiali insanguinati dopo l’omicidio (FOTO) (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una FOTO destinata a entrare nella storia. L’immagine ritrae gli occhiali insanguinati di John Lennon ed è stata scattata da Yoko Ono dopo l’omicidio del marito John Lennon, assassinato da Mark David Chapman l’8 dicembre 1980. Yoko Ono si era preparata un gin e poi, poggiando gli occhiali sul tavolo, fece la FOTO da cui si intravede lo skyline di New York. Qualche anno dopo, nel 2013, la donna pubblicò lo scatto sul suo profilo Twitter per sensibilizzare l’opinione pubblica americana sul pericolo delle armi. L'articolo proviene da CultWeb.it. Leggi su cultweb (Di mercoledì 22 marzo 2023) Unadestinata a entrare nella storia. L’immagine ritrae glidied è stata scattata da Yoko Onodel marito, assassinato da Mark David Chapman l’8 dicembre 1980. Yoko Ono si era preparata un gin e poi, poggiando glisul tavolo, fece lada cui si intravede lo skyline di New York. Qualche anno, nel 2013, la donna pubblicò lo scatto sul suo profilo Twitter per sensibilizzare l’opinione pubblica americana sul pericolo delle armi. L'articolo proviene da CultWeb.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crockpics : John Lennon & Ringo Starr in San Francisco, 1965. Photo by Lisa Law. - LeleBlackMagic : RT @AlbertoFazolo: Ieri sera #EllySchlein andava in TV per suonare al pianoforte Imagine, l'inno pacifista di John Lennon. Oggi invece va i… - sferriam : RT @AlbertoFazolo: Ieri sera #EllySchlein andava in TV per suonare al pianoforte Imagine, l'inno pacifista di John Lennon. Oggi invece va i… - domenico_rock : RT @pilloledirock: il 22 marzo 1971 John Lennon e la Plastic Ono Band pubblicano negli USA il singolo “Power to the People”. La B-side è Op… - POETASACRO : @FDominijanni Sono John Lennon. -