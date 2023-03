Jerry Calà lascia l’ospedale dopo l’infarto: pronto a tornare sul set (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono stati giorni di spavento per Jerry Calà, colpito da un grave infarto lo scorso 18 marzo, ma finalmente il peggio sembra passato. dopo esser stato ricoverato in terapia sub-intensiva e costantemente monitorato, l’attore è pronto a lasciare l’ospedale per riprendere la propria vita, seppur con le dovute precauzioni. Jerry Calà dimesso dall’ospedale dopo l’infarto A riportare l’ultimo importante aggiornamento sulla vicenda che ha allarmato fan e amici dell’attore è stato il sito Fanpage.it: “Jerry Calà sarà dimesso dalla Clinica Mediterranea di Napoli nel pomeriggio di oggi, 22 marzo – si legge -, dove l’attore e regista si trova ricoverato dalla notte tra il 17 e il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono stati giorni di spavento per, colpito da un grave infarto lo scorso 18 marzo, ma finalmente il peggio sembra passato.esser stato ricoverato in terapia sub-intensiva e costantemente monitorato, l’attore èreper riprendere la propria vita, seppur con le dovute precauzioni.dimesso dalA riportare l’ultimo importante aggiornamento sulla vicenda che ha allarmato fan e amici dell’attore è stato il sito Fanpage.it: “sarà dimesso dalla Clinica Mediterranea di Napoli nel pomeriggio di oggi, 22 marzo – si legge -, dove l’attore e regista si trova ricoverato dalla notte tra il 17 e il ...

