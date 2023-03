Jerry Calà lascia la Clinica Mediterranea: dimesso dopo l'infarto (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'uscita dalla terapia intensiva 'Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio', è stato il primo messaggio dell'attore - uscito dalla terapia ... Leggi su napolitoday (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'uscita dalla terapia intensiva 'Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio', è stato il primo messaggio dell'attore - uscito dalla terapia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato dimesso dalla Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella nott… - Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - sebmes : Caro Jerry Calà, non farci caso: i #novax non ce l’hanno con te ma con tutti noi. Tra cent’anni diranno: “Avete vi… - Italia_Notizie : Jerry Calà è stato dimesso dalla clinica di Napoli dopo l’infarto - Bianca34874951 : RT @Corriere: Jerry Calà è stato dimesso dalla clinica di Napoli -

