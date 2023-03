Jerry Calà è stato dimesso dalla clinica Mediterranea di Napoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Jerry Calà ha lasciato in mattinata la clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso. L’attore era stato portato nella struttura sanitaria dai soccorritori del 118: la Mediterranea è inserita nella rete Ima, per la cura dell’infarto miocardico acuto. Calà, 71 anni, colpito da malore in albergo, si trova a Napoli per le riprese del suo ultimo film, “Hanno rapito Jerry Cala’: il riscatto e’ un problema”, prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoha lasciato in mattinata ladidove eraricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso. L’attore eraportato nella struttura sanitaria dai soccorritori del 118: laè inserita nella rete Ima, per la cura dell’infarto miocardico acuto., 71 anni, colpito da malore in albergo, si trova aper le riprese del suo ultimo film, “Hanno rapitoCala’: il riscatto e’ un problema”, prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

