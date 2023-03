Jerry Calà dimesso, lascia la Mediterranea dopo l’infarto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Jerry Calà ha lasciato in mattinata la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso. L’attore era stato portato nella struttura sanitaria dai soccorritori del 118: la Mediterranea è inserita nella rete Ima, per la cura dell’infarto miocardico acuto. Calà, 71 anni, colpito da malore in albergo, si trova a Napoli per le riprese del suo ultimo film, “Hanno rapito Jerry Cala’: il riscatto e’ un problema”, prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 marzo 2023)hato in mattinata la Clinicadi Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso. L’attore era stato portato nella struttura sanitaria dai soccorritori del 118: laè inserita nella rete Ima, per la cura delmiocardico acuto., 71 anni, colpito da malore in albergo, si trova a Napoli per le riprese del suo ultimo film, “Hanno rapitoCala’: il riscatto e’ un problema”, prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

