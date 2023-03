Jennifer Lopez posa nuda con i tacchi per la sua nuova collezione di scarpe [FOTO] (Di mercoledì 22 marzo 2023) Jennifer Lopez ha posato nuda, indossando solo dei tacchi alti, per la sua nuova collezione di scarpe creata in collaborazione con Revolve. Jennifer Lopez ha sfoggiato in alcuni scatti la sua nuova collezione di scarpe. L'attrice e cantante ha posato nuda per la sua nuova linea in collaborazione con Revolve, condividendo poi le FOTO che la mostrano in tutta la sua bellezza e sensualità, sul suo profilo Instagram ufficiale. Nelle nuove immagini scattate per la campagna, Jennifer Lopez indossa solo un sandalo aperto e allacciato bianco mentre l'altra scarpa viene poggiata ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023)hato, indossando solo deialti, per la suadicreata in collaborazione con Revolve.ha sfoggiato in alcuni scatti la suadi. L'attrice e cantante hatoper la sualinea in collaborazione con Revolve, condividendo poi leche la mostrano in tutta la sua bellezza e sensualità, sul suo profilo Instagram ufficiale. Nelle nuove immagini scattate per la campagna,indossa solo un sandalo aperto e allacciato bianco mentre l'altra scarpa viene poggiata ...

