Jennifer Aniston: "Adam Sandler mi prende in giro perché scelgo sempre pessimi fidanzati" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Jennifer Aniston, durante una recente intervista di Jimmy Fallon, ha rivelato che Adam Sandler è solito prenderla in giro a causa dei fidanzati che sceglie. Jennifer Aniston, durante una recente intervista relativa al tour promozionale del suo ultimo film, ha rivelato che Adam Sandler l'ha spesso presa in giro nel corso degli anni a causa di quelle che il celebre attore statunitense considera "le sue pessime scelte in ambito amoroso". Durante l'ultimo episodio del Tonight Show con Jimmy Fallon, il presentatore ha chiesto alla Aniston, che stava promuovendo il suo ultimo film girato con Sandler intitolato Murder Mystery 2, se lei e il celebre comico si ...

