Jacobelli | Credo che il Napoli stia disputando un campionato siderale

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Xavier, giornalista, ha parlato a Tuttomercatoweb durante "L'Editoriale", di seguito le sue dichiarazioni: Come mai Mancini si è dovuto affidare a Retegui? “Il problema della Nazionale parte da lontano e parte dai vivai. Se nei settori giovanili non si allenano e non si istruiscono gli attaccanti è un problema. Ormai il duello uno contro uno e il dribbling non fa più parte delle prerogative tecniche nella formazione di un giocatore. La Federazione ora pensa di varare la famosa norma del 5+5 nella composizione nella lista per ile di applicare una regola simile per la Primavera. Sarebbe già un passo in avanti importante anche in chiave Nazionale, sicuramente serve un cambiamento”. Il dominio delha demotivato le altre ed è una delle motivazioni per cui diverse grandi stanno facendo ...