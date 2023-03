Italia, Verratti: «Retegui fisicamente ha destato un’ottima impressione. Sono sicuro ci darà una grossa mano» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Marco Verratti, centrocampista dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani con l’Inghilterra Marco Verratti, centrocampista dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa. PSG – «Purtroppo il calcio è fatto di vittorie e di sconfitte, ma non è una sconfitta a farmi passare la voglia di giocare a calcio. Sono felice qui e Sono felice a Parigi». Retegui – «E’ un ragazzo molto educato e sveglio, mi ha fatto una buona impressione. Come ha detto il mister bisogna dargli del tempo: Sono solo due allenamenti, ma fisicamente ha destato un’ottima impressione. Sono sicuro ci darà una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Marco, centrocampista dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani con l’Inghilterra Marco, centrocampista dell’, ha parlato in conferenza stampa. PSG – «Purtroppo il calcio è fatto di vittorie e di sconfitte, ma non è una sconfitta a farmi passare la voglia di giocare a calcio.felice qui efelice a Parigi».– «E’ un ragazzo molto educato e sveglio, mi ha fatto una buona. Come ha detto il mister bisogna dargli del tempo:solo due allenamenti, mahaciuna ...

