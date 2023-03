Italia-Svizzera in tv oggi: canale, orario e diretta streaming girone Mondiali femminili 2023 curling (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sta per terminare l’attesa per Italia-Svizzera, partita valevole per la quattordicesima sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. La formazione azzurra, dopo l’impegno del primo pomeriggio contro il Giappone, torna sul ghiaccio con l’obiettivo di rimanere nelle prime posizioni della classifica. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli proveranno a fermare la compagine Svizzera, che comanda la classifica con zero sconfitte incassate fin qui. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 Italiane di mercoledì 22 marzo a Sandviken, in Svezia. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per la quattordicesima sessione del round robin deidi. La formazione azzurra, dopo l’impegno del primo pomeriggio contro il Giappone, torna sul ghiaccio con l’obiettivo di rimanere nelle prime posizioni della classifica. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli proveranno a fermare la compagine, che comanda la classifica con zero sconfitte incassate fin qui. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00ne di mercoledì 22 marzo a Sandviken, in Svezia. Di seguito, l’e le informazioni per seguire inla ...

