Italia | Marchegiani | «Va incoraggiato l’utilizzo degli italiani nei club»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Le parole di: «Non si può fissare un tetto agli stranieri, ma nulla impedisce una lega di stimolare l’impiego dei giocatori eleggibili in Nazionale» Luca, ex portiere della nazionalena e opinionista di Sky Sport, ha parlato della situazione del calciono dopo le convocazioni di Mancini. Di seguito le sue parole. «Mi lascia estremamente perplesso che il calciono sia arrivato a doversi accaparrare giocatori di altri paesi. Non pensavo che saremmo arrivati a questo punto, fino a qualche anno fa succedeva soltanto alle squadre con meno tradizione. Personalmente non sono mai andato pazzo per gli oriundi, anche se ci hanno aiutato a vincere. In azzurro si dovrebbe giocare per nascita o almeno per tradizione. Io auspico un accordo per creare più convocabili ...