Italia, Mancini: «Retegui? Un po' di tempo di ambientamento ci vuole, ma il ragazzo è educato e sveglio» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inghilterra Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa. Retegui – «Arrivare così dall'Argentina all'Italia, e non in una squadra di club, non è così semplice. Un po' di tempo ci vuole, ma il ragazzo è educato e sveglio. E' un bravo centravanti, giovane, abbiamo una grande fiducia e dobbiamo dargli un po' di tempo». INGHILTERRA – «Ormai è diventata una classica, l'Inghilterra è una delle migliori squadre al mondo. Ha una lista di giocatori straordinari. Anche domani sarà una gara molto difficile, noi cercheremo di fare la nostra partita. Non sarà ...

