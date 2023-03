Italia-Inghilterra: Southgate da brividi sul Napoli, poi il commento criptico su Maradona (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alla vigilia del match tra Italia e Inghilterra, in conferenza stampa ha parlato anche Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra. Gli inglesi, infatti, sfideranno nella giornata di domani alle ore 20.45 l’Italia di Roberto Mancini, il match sarà valido per la prima gara di qualificazione ad Euro2024. Di seguito le parole del tecnico: Sull’Inghilterra: “Alcuni giocatori hanno fatto parte di tutto il percorso di questi 4-5 anni, altri sono entrati in corso. Ciò che abbiamo fatto in passato non è pertinente per domani sera, dobbiamo avere l’umiltà per lavorare bene ancora una volta”. Sul match di domani: “È il tipo di partite che bisogna vincere. L’abbiamo fatto in passato, ma dobbiamo farlo con continuità. Qui non vinciamo dal 1961, dobbiamo fare la storia. ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alla vigilia del match tra, in conferenza stampa ha parlato anche Gareth, commissario tecnico dell’. Gli inglesi, infatti, sfideranno nella giornata di domani alle ore 20.45 l’di Roberto Mancini, il match sarà valido per la prima gara di qualificazione ad Euro2024. Di seguito le parole del tecnico: Sull’: “Alcuni giocatori hanno fatto parte di tutto il percorso di questi 4-5 anni, altri sono entrati in corso. Ciò che abbiamo fatto in passato non è pertinente per domani sera, dobbiamo avere l’umiltà per lavorare bene ancora una volta”. Sul match di domani: “È il tipo di partite che bisogna vincere. L’abbiamo fatto in passato, ma dobbiamo farlo con continuità. Qui non vinciamo dal 1961, dobbiamo fare la storia. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Nasceva oggi nel 1599 Antoon van Dyck. Allievo e amico di Rubens, van Dyck è noto primariamente per i suoi ritratti… - calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - Azzurri : ?? ?????? ?????????? ???????? ?? Una nuova match experience e tante attivazioni in programma per i fan domani al ‘Maradona’ di… - Nicola89144151 : Italia - Inghilterra, la programmazione di domani sulle reti Rai: 19:15 - 20:00 Diretta Azzurra (Rai Sport) 20:30… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SHOW NM IN HD - Italia-Inghilterra, ADL, Manfredi e Gravina alle conferenze di Mancini, Verratti, Southgate, Rice… -