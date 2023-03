Italia-Inghilterra, pronta difesa dell’Europeo. Sorpresa davanti – Sky (Di mercoledì 22 marzo 2023) Italia-Inghilterra sarà il remake della finale degli Europei scorsi. In quell’occasione Roberto Mancini e i suoi ebbero la meglio ai calci di rigore, questo giovedì gli azzurri si presenteranno con alcuni nomi noti, soprattutto in difesa secondo Sky Sport. NOTI – Roberto Mancini vorrebbe rivoluzionare il calcio Italiano, partendo prima di tutto dai top club come la Juventus, l’Inter o il Milan. C’è bisogno di dare fiducia ai giovani, i bianconeri hanno imboccato la via con Fagioli o Miretti, i nerazzurri meno con Kristjan Asllani. Nonostante questo il Ct dell’Italia ha in mente un undici noto per la partita di qualificazione agli Europei contro l’Inghilterra. In difesa si rivedranno Leonardo Spinazzola, Rafael Toloi, Francesco Acerbi e Giovanni Di Lorenzo. A ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023)sarà il remake della finale degli Europei scorsi. In quell’occasione Roberto Mancini e i suoi ebbero la meglio ai calci di rigore, questo giovedì gli azzurri si presenteranno con alcuni nomi noti, soprattutto insecondo Sky Sport. NOTI – Roberto Mancini vorrebbe rivoluzionare il calciono, partendo prima di tutto dai top club come la Juventus, l’Inter o il Milan. C’è bisogno di dare fiducia ai giovani, i bianconeri hanno imboccato la via con Fagioli o Miretti, i nerazzurri meno con Kristjan Asllani. Nonostante questo il Ct dell’ha in mente un undici noto per la partita di qualificazione agli Europei contro l’. Insi rivedranno Leonardo Spinazzola, Rafael Toloi, Francesco Acerbi e Giovanni Di Lorenzo. A ...

