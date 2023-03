Italia-Inghilterra, Mancini a sorpresa: “Retegui come il primo Batistuta” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Manca sempre meno al primo match di qualificazione ad Euro2024, l’Italia affronterà, nella giornata di domani alle ore 20.45, l’Inghilterra allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo la vittoria dell’europeo, proprio ai danni degli inglesi, gli azzurri hanno fallito la qualificazione, per la seconda volta consecutiva, al Mondiale. Per tale motivo, dunque, la nazionale ha tanto da farsi perdonare a partire proprio dalla gara di domani, sarà un match importante per ritrovare fiducia e trame di gioco. Italia-Inghilterra: le parole di Mancini Roberto Mancini, allenatore dell’Italia, in conferenza stampa ha presentato così il match di domani. Di seguito quanto evidenziato: Sul modulo: “Abbiamo giocato con un modulo diverso nelle gare di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 marzo 2023) Manca sempre meno almatch di qualificazione ad Euro2024, l’affronterà, nella giornata di domani alle ore 20.45, l’allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo la vittoria dell’europeo, proprio ai danni degli inglesi, gli azzurri hanno fallito la qualificazione, per la seconda volta consecutiva, al Mondiale. Per tale motivo, dunque, la nazionale ha tanto da farsi perdonare a partire proprio dalla gara di domani, sarà un match importante per ritrovare fiducia e trame di gioco.: le parole diRoberto, allenatore dell’, in conferenza stampa ha presentato così il match di domani. Di seguito quanto evidenziato: Sul modulo: “Abbiamo giocato con un modulo diverso nelle gare di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Nasceva oggi nel 1599 Antoon van Dyck. Allievo e amico di Rubens, van Dyck è noto primariamente per i suoi ritratti… - calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti per Italia vs Inghilterra & metti like se sei disponibile ad andare a… - soldi365 : Scommesse, qualificazioni Euro 2024: è sempre Italia-Inghilterra. Mancini rincorre in quota e punta sulla prima vol… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Italia-Inghilterra, Verratti: “Grande partita, avremmo meritato di andare in Qatar” -