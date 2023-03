Italia-Inghilterra, Lungomare blindato: vi alloggiano le due Nazionali, gli hooligans e Mattarella (Di mercoledì 22 marzo 2023) Domani a Napoli si giocherà Italia-Inghilterra. L’allerta per possibili scontri tra ultras è al massimo livello di attenzione. Ieri in Questura c’è stato un tavolo tecnico con Scotland Yard, racconta il Corriere dello Sport. Si è messo a punto il dispositivo di ordine pubblico in vista della partita e dell’arrivo dei circa 2.400 tifosi inglesi previsti. Ovviamente, dopo quanto accaduto con gli ultras dell’Eintracht, il Viminale ha chiesto attenzione massima, soprattutto per l’eventuale presenza di ultras del West Ham, rivali di quelli del Napoli. Ad essere blindato sarà soprattutto il Lungomare. Lì soggiorneranno sia le due Nazionali che i tifosi inglesi e anche il presidente della Repubblica, Mattarella. Il CorSport scrive: “Il Lungomare agitato. Presidiato e, anzi, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Domani a Napoli si giocherà. L’allerta per possibili scontri tra ultras è al massimo livello di attenzione. Ieri in Questura c’è stato un tavolo tecnico con Scotland Yard, racconta il Corriere dello Sport. Si è messo a punto il dispositivo di ordine pubblico in vista della partita e dell’arrivo dei circa 2.400 tifosi inglesi previsti. Ovviamente, dopo quanto accaduto con gli ultras dell’Eintracht, il Viminale ha chiesto attenzione massima, soprattutto per l’eventuale presenza di ultras del West Ham, rivali di quelli del Napoli. Ad esseresarà soprattutto il. Lì soggiorneranno sia le dueche i tifosi inglesi e anche il presidente della Repubblica, Mattarella. Il CorSport scrive: “Ilagitato. Presidiato e, anzi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti per Italia vs Inghilterra & metti like se sei disponibile ad andare a… - GassmanGassmann : Ma se in Inghilterra, patria degli hooligans, hanno trovato il modo per metterli buoni buoni, e hanno risolto il pr… - OfficialUSLecce : ???? ?????????????? ???? ?????????????????? ??? Il portiere Wladimiro Falcone, è stato convocato in Nazionale, dal Commissario Tecnico… - napolista : #ItaliaInghilterra, Lungomare blindato: vi alloggiano le due Nazionali, gli hooligans e Mattarella Sul CorSport.… - sportli26181512 : Italia-Inghilterra, massima allerta per la sicurezza: cinture vietate: Attenzione a Napoli soprattutto vicino agli… -