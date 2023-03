Italia - Inghilterra, le scelte di Mancini: Cristante in pole su Jorginho (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bonucci è quasi fuori. Non si era allenato lunedì. Ieri lavoro differenziato con l'osteopata Martinelli senza entrare in campo, dove il ct Mancini ha ripreso prove e movimenti a cui aveva già dato ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bonucci è quasi fuori. Non si era allenato lunedì. Ieri lavoro differenziato con l'osteopata Martinelli senza entrare in campo, dove il ctha ripreso prove e movimenti a cui aveva già dato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - teatrolafenice : Nasceva oggi nel 1599 Antoon van Dyck. Allievo e amico di Rubens, van Dyck è noto primariamente per i suoi ritratti… - SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti per Italia vs Inghilterra & metti like se sei disponibile ad andare a… - Emanuel11866909 : RT @calcioinglese: Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la parti… - Matteo19703443 : RT @CalcioFinanza: Gigi D’Alessio canterà l’Inno di Mameli prima di Italia-Inghilterra -