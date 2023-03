Italia-Inghilterra, l’arbitro sarà il serbo Jovanovic (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il fischietto serbo Srdjan Jovanovic dirigerà Italia-Inghilterra, gara valida per la prima giornata del girone C delle qualificazioni agli Europei del 2024 e in programma giovedì alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Con lui i connazionali Uroš Stojkovic e Milan Mihajlovic come assistenti e il quarto ufficiale di gara Novak Simovic. Alla Var i polacchi Tomasz Kwiatkowski e Piotr Lasyk. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il fischiettoSrdjandirigerà, gara valida per la prima giornata del girone C delle qualificazioni agli Europei del 2024 e in programma giovedì alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Con lui i connazionali Uroš Stojkovic e Milan Mihajlovic come assistenti e il quarto ufficiale di gara Novak Simovic. Alla Var i polacchi Tomasz Kwiatkowski e Piotr Lasyk. SportFace.

