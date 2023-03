Italia-Inghilterra, difesa a tre o a quattro: i dubbi di Mancini (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Italia domani affronterà l’Inghilterra nella prima gara di qualificazioni ai prossimi europei: Mancini ha diversi dubbi di formazione L’Italia domani affronterà l’Inghilterra nella prima gara di qualificazioni ai prossimi europei: Mancini ha diversi dubbi di formazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Ct azzurro starebbe pensando a una doppia ipotesi. La prima con la difesa a tre con Romagnoli al fianco di Acerbi e Toloi. Spinazzola e Di Lorenzo agirebbero da quinti e davanti la coppia Retegui e Gnonto. Al contrario dovesse giocare a quattro dietro, si abbasserebbero i due esterni, mentre in attacco a supporto dell’oriundo ci sarebbero Berardi e Pellegrini. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’domani affronterà l’nella prima gara di qualificazioni ai prossimi europei:ha diversidi formazione L’domani affronterà l’nella prima gara di qualificazioni ai prossimi europei:ha diversidi formazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Ct azzurro starebbe pensando a una doppia ipotesi. La prima con laa tre con Romagnoli al fianco di Acerbi e Toloi. Spinazzola e Di Lorenzo agirebbero da quinti e davanti la coppia Retegui e Gnonto. Al contrario dovesse giocare adietro, si abbasserebbero i due esterni, mentre in attacco a supporto dell’oriundo ci sarebbero Berardi e Pellegrini. L'articolo proviene da Calcio News ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti per Italia vs Inghilterra & metti like se sei disponibile ad andare a… - GassmanGassmann : Ma se in Inghilterra, patria degli hooligans, hanno trovato il modo per metterli buoni buoni, e hanno risolto il pr… - OfficialUSLecce : ???? ?????????????? ???? ?????????????????? ??? Il portiere Wladimiro Falcone, è stato convocato in Nazionale, dal Commissario Tecnico… - CalcioNews24 : I dubbi di #Mancini per la sfida con l'#Inghilterra ?? - MeteoToritto : RT @Hydrology_IRPI: Aggiornamento sulla #siccità in #Europa e in #Italia Francia e Inghilterra si sono riprese, ora le condizioni più crit… -