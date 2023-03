Italia-Inghilterra, chi sarà il capitano della Nazionale a Napoli? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Domani sarà il giorno del grande ritorno della Nazionale Italiana di calcio. A Napoli, nello stadio Diego Armando Maradona, la selezione di Roberto Mancini sfiderà l’Inghilterra nella partita valida per la prima giornata di qualificazione agli Europei 2024. C’è tanta curiosità per come il tecnico jesino deciderà di schierare la propria squadra per questo appuntamento, e di conseguenza chi ricoprirà il ruolo di capitano in mezzo al campo. Per gerarchia, la fascia andrebbe sul braccio di Leonardo Bonucci. Dal successo sull’Albania datato 18 novembre 2014, il centrale della Juventus è stato eletto capitano per venticinque volte durante la sua avventura in azzurro, ‘condividendola’ con Giorgio Chiellini fino al ritiro dalla selezione di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Domaniil giorno del grande ritornona di calcio. A, nello stadio Diego Armando Maradona, la selezione di Roberto Mancini sfiderà l’nella partita valida per la prima giornata di qualificazione agli Europei 2024. C’è tanta curiosità per come il tecnico jesino deciderà di schierare la propria squadra per questo appuntamento, e di conseguenza chi ricoprirà il ruolo diin mezzo al campo. Per gerarchia, la fascia andrebbe sul braccio di Leonardo Bonucci. Dal successo sull’Albania datato 18 novembre 2014, il centraleJuventus è stato elettoper venticinque volte durante la sua avventura in azzurro, ‘condividendola’ con Giorgio Chiellini fino al ritiro dalla selezione di ...

