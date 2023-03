Italia-Inghilterra, chi è l’azzurro con più presenze in Nazionale? (Di mercoledì 22 marzo 2023) In vista delle prime partite valevoli per le Qualificazioni agli Europei di Germania 2024, il CT Roberto Mancini ha proposto una serie di convocazioni quanto mai particolari. Tra esordi, conferme e azzardi in piena regola. Ma, come spesso capita, un allenatore ama circondarsi di alcuni giocatori che rappresentano il classico “usato sicuro”. Qual è, quindi, il giocatore della Nazionale Italiana che sarà impegnato nei due match contro Inghilterra e Malta ad avere nel suo palmares il maggior numero di presenze? La risposta, in questo caso, è davvero semplice: si tratta di capitan Leonardo Bonucci. Il difensore centrale della Juventus, infatti, ha già totalizzato 120 apparizioni in azzurro con anche 8 gol realizzati. In questa speciale classifica il secondo è davvero distante anni luce rispetto a Leonardo Bonucci. Si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) In vista delle prime partite valevoli per le Qualificazioni agli Europei di Germania 2024, il CT Roberto Mancini ha proposto una serie di convocazioni quanto mai particolari. Tra esordi, conferme e azzardi in piena regola. Ma, come spesso capita, un allenatore ama circondarsi di alcuni giocatori che rappresentano il classico “usato sicuro”. Qual è, quindi, il giocatore dellana che sarà impegnato nei due match controe Malta ad avere nel suo palmares il maggior numero di? La risposta, in questo caso, è davvero semplice: si tratta di capitan Leonardo Bonucci. Il difensore centrale della Juventus, infatti, ha già totalizzato 120 apparizioni in azzurro con anche 8 gol realizzati. In questa speciale classifica il secondo è davvero distante anni luce rispetto a Leonardo Bonucci. Si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti per Italia vs Inghilterra & metti like se sei disponibile ad andare a… - GassmanGassmann : Ma se in Inghilterra, patria degli hooligans, hanno trovato il modo per metterli buoni buoni, e hanno risolto il pr… - OfficialUSLecce : ???? ?????????????? ???? ?????????????????? ??? Il portiere Wladimiro Falcone, è stato convocato in Nazionale, dal Commissario Tecnico… - sportli26181512 : La Rassegna - Domani c'è l'Italia, dall'Inghilterra: 'Grealish carica Southgate' - internewsit : Italia-Inghilterra, Mancini non rinuncia ad Acerbi! La probabile - CdS - -