Italia-Inghilterra, blindata la città di Napoli: in arrivo 760 rinforzi per la sicurezza

In vista del match Italia-Inghilterra, valido per le qualificazioni agli Europei 2024 e in programma giovedì 23 marzo a Napoli, la città campana è stata blindata. Sono infatti in arrivo ben 760 rinforzi di polizia, carabinieri e guardia di finanza, richiesti dalla Prefettura, in accordo con la Questura di Napoli, al Viminale. Sarà inoltre attivo un servizio di trasporto per i quasi 3.000 tifosi inglesi attesi a Napoli, che potranno recarsi allo stadio tramite i 24 autobus (in partenza dalle 16) messi a disposizione dalle aziende di trasporto Anm ed Eav.

