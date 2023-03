Italia-Inghilterra, al via le qualificazioni per Euro 2024 (Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - Dal trionfo a Euro 2020 nella cornice di Wembley alla gara d'esordio del girone di qualificazione verso Euro 2024, passando per le due sfide di Nations League del 2022: nel giro di poco più di un anno e mezzo, Italia e Inghilterra si ritroveranno faccia a faccia per la quarta volta. Chi lo chiama grande classico, chi ogni volta rivive con la mente le meravigliose 'notti magiche' dell'estate 2021, chi non aspetta altro che godersi nuovamente gli Azzurri affrontare la nazionale dei Tre Leoni. Nell'infuocato stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che sta vivendo e coltivando tanti sogni in questa stagione, gli uomini di Roberto Mancini scenderanno in campo per il primo grande appuntamento del Gruppo C con vista sui campionati Europei di Germania 2024. Con loro, ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - Dal trionfo a2020 nella cornice di Wembley alla gara d'esordio del girone di qualificazione verso, passando per le due sfide di Nations League del 2022: nel giro di poco più di un anno e mezzo,si ritroveranno faccia a faccia per la quarta volta. Chi lo chiama grande classico, chi ogni volta rivive con la mente le meravigliose 'notti magiche' dell'estate 2021, chi non aspetta altro che godersi nuovamente gli Azzurri affrontare la nazionale dei Tre Leoni. Nell'infuocato stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che sta vivendo e coltivando tanti sogni in questa stagione, gli uomini di Roberto Mancini scenderanno in campo per il primo grande appuntamento del Gruppo C con vista sui campionatipei di Germania. Con loro, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Un momento magico ormai entrato nell'immaginario collettivo degli italiani si trasforma in un'opera d'arte grazie… - Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 2… - GassmanGassmann : Ma se in Inghilterra, patria degli hooligans, hanno trovato il modo per metterli buoni buoni, e hanno risolto il pr… - sportli26181512 : Caressa: 'Mancini si lamenta che non giocano i giovani. E poi Tonali, Scalvini e Locatelli...': Spazio alla sconfit… - AtpRiccardo : #EURO2024Qualifiers Inghilterra e Ucraina (per ovvi motivi) l’Italia non si qualificherà. -