Italia-Inghilterra a Napoli: allarme scontri, Polizia in allerta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Italia-Inghilterra apre il girone di qualificazione per Euro2024. La partita è un remake della finale di Euro 2020, giocata nel 2021 causa Covid, e anche questa volta la posta in palio è molto importante. In un girone non estremamente complesso, con Macedonia del Nord, Ucraina e Malta, l’obiettivo degli azzurri di Roberto Mancini deve essere quello di qualificarsi da primi in classifica. La partita si giocherà al ‘Maradona‘ giovedì sera ma c’è anche un problema di ordine pubblico da dover gestire con molta accuratezza. scontri Ultras NapoliItalia-Inghilterra: il piano anti-scontri, la decisone del Comune Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, ieri c’è stato un tavolo tecnico tra la Questura di Napoli e Scotland Yard per ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023)apre il girone di qualificazione per Euro2024. La partita è un remake della finale di Euro 2020, giocata nel 2021 causa Covid, e anche questa volta la posta in palio è molto importante. In un girone non estremamente complesso, con Macedonia del Nord, Ucraina e Malta, l’obiettivo degli azzurri di Roberto Mancini deve essere quello di qualificarsi da primi in classifica. La partita si giocherà al ‘Maradona‘ giovedì sera ma c’è anche un problema di ordine pubblico da dover gestire con molta accuratezza.Ultras: il piano anti-, la decisone del Comune Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, ieri c’è stato un tavolo tecnico tra la Questura die Scotland Yard per ...

