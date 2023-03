Israele torna a bombardare le zone terremotate siriane (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar – Solo due settimane fa, in piena crisi internazionale dovuta al tremendo terremoto abbattutosi su Siria e Turchia, Israele colpì vergognosamente l’aeroporto di Aleppo, sito fondamentale per la raccolta degli aiuti umanitari inviati da mezzo mondo. Nonostante il coro di sdegno sollevato da più Paesi e ONU, questa notte i missili israeliani sono tornati ad esplodere sulle piste del già danneggiato principale aeroporto siriano. “Verso le 03:55 di mercoledì, il nemico israeliano ha lanciato un’aggressione aerea con una serie di missili dalla direzione del Mar Mediterraneo, a ovest di Lattakia, mirando alle vicinanze dell’aeroporto internazionale di Aleppo”, ha detto una fonte militare all’agenzia di stampa araba SANA. Ancora in cantiere per il ripristino dell’importantissima attività di scarico aiuti destinati alle vittime del terremoto, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar – Solo due settimane fa, in piena crisi internazionale dovuta al tremendo terremoto abbattutosi su Siria e Turchia,colpì vergognosamente l’aeroporto di Aleppo, sito fondamentale per la raccolta degli aiuti umanitari inviati da mezzo mondo. Nonostante il coro di sdegno sollevato da più Paesi e ONU, questa notte i missili israeliani sonoti ad esplodere sulle piste del già danneggiato principale aeroporto siriano. “Verso le 03:55 di mercoledì, il nemico israeliano ha lanciato un’aggressione aerea con una serie di missili dalla direzione del Mar Mediterraneo, a ovest di Lattakia, mirando alle vicinanze dell’aeroporto internazionale di Aleppo”, ha detto una fonte militare all’agenzia di stampa araba SANA. Ancora in cantiere per il ripristino dell’importantissima attività di scarico aiuti destinati alle vittime del terremoto, ...

