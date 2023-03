(Di mercoledì 22 marzo 2023)214adnell’ambito dieseguiti tra domenica e lunedì. 100 i veicoli verificatiad214. Domenica e lunedì scorsi gli agenti del Commissariato dihanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a. Nel corso dell’attività214. Nell’ambito dell’attività controllati 100 veicoli e contestate 12 violazioni del Codice della Strada. Mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, guida con patente scaduta, mancanza della revisione periodica e per violazione della segnaletica stradale, queste le violazioni. Lascia un like su Facebook e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Identificate 214 persone ad Ischia nell’ambito di controlli eseguiti tra domenica e lunedì. 100 i veicoli verificat… - fattidinapoli : Napoli: Controlli a Ischia. Identificate 214 persone e controllati 100 veicoli - - sergioverolebo1 : RT @NapoliToday: #Cronaca Controlli sull'isola di Ischia: decine di persone identificate - NapoliToday : #Cronaca Controlli sull'isola di Ischia: decine di persone identificate - positanonews : #Cronaca #100veicolicontrollati #Identificate214persone Controlli a Ischia. Identificate 214 persone e 100 veicoli… -

... è successo ieri pomeriggio a Barano d'dove si affrontavano la squadra locale e quella dello ... Attualmente sono sei le personeche saranno proposte per il Daspo al prefetto di ...Arrivata la polizia, sono statesei persone, che rischiano il da parte del prefetto di . L'esame del video che circola sui social però potrebbe far crescere il numero di soggetti che ...... è successo oggi pomeriggio a Barano d'dove si affrontavano la squadra locale e quella dello ... Attualmente sono sei le personeche saranno proposte per il Daspo al prefetto di ...

Ischia: identificate 214 persone per controlli Punto! Il web magazine

Ieri e domenica gli agenti del Commissariato di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Ischia. Nel corso dell’attività sono state […] ...Controlli a tappeto sull'isola di Ischia. Ieri e domenica gli agenti del Commissariato di Ischia hanno effettuato un servizio ...