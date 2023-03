Irma Testa in semifinale ai Mondiali di boxe di Nuova Delhi

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Prosegue il periodo d’oro di, l’atleta campana, già medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, approda inaidifemminili di, in India. Insieme a lei l’altra italiana Sirine Charaabi, che nei -52 kg ha inflitto un netto 5-0 alla mongola Oyuntsetseg e così domani si giocherà le proprie carte per l’approdo insfidando la giapponese Kinoshita. Benissimo anche: L’azzurra,di serie numero 1 del tabellone, partiva come favorita ma il risultato del match contro la brasiliana Jucielen Romeu non era affatto scontato visti i precedenti combattimenti della sfidante. Il risultato è stato però schiacciante: 5-0 (quattro 30-27, un ...

