Inzaghi ancora papà: è nata Emilia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Pippo Inzaghi è diventato papà per la seconda volta insieme a Angela Robusti. Dopo il primo figlio Edoardo, ieri a Brescia è... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Pippoè diventatoper la seconda volta insieme a Angela Robusti. Dopo il primo figlio Edoardo, ieri a Brescia è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'C'è grandissima amarezza per una sconfitta venuta in questo modo. Dopo Monza avevamo deciso di non parla… - tancredipalmeri : 72 ore a rompergli l’anima a Simone Inzaghi che quasi doveva dimettersi, e dopo questa giornata è ancora secondo da solo - mirkonicolino : Sono trascorse 24 ore e ancora non ho capito cosa c'entri Simone #Inzaghi con il processo sportivo alla #Juventus.… - sportli26181512 : Inzaghi ancora papà: è nata Emilia: Pippo Inzaghi è diventato papà per la seconda volta insieme a Angela Robusti. D… - FCattarina : @FcInterNewsit Mettere Inzaghi ai margini no !!! Alla Lazio ancora festeggiano -