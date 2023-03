Investito e ucciso in bici, arrestato pirata della strada (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn albanese di 59 anni è stato Investito e ucciso mentre era in bici a Villa Literno, nel Casertano, da un furgone condotto da un connazionale di 28 anni, che è fuggito tamponando una seconda autovettura e ferendone il conducente. L’Investitore è stato poi individuato e fermato dai carabinieri per omicidio stradale ed omissione di soccorso. La tragedia è avvenuta alle 6.30 di mattina; il 59enne stava percorrendo la strada provinciale 18 “Santa Maria a Cubito“, quando, secondo quanto accertato dai carabinieri sulla base delle immagini di telecamere di videosorveglianza presenti in zona, è stato travolto dal furgone che viaggiava a velocità sostenuta, e che si è allontanato dopo l’impatto fatale con il ciclista. La vittima, è emerso, si stava dirigendo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn albanese di 59 anni è statomentre era ina Villa Literno, nel Casertano, da un furgone condotto da un connazionale di 28 anni, che è fuggito tamponando una seconda autovettura e ferendone il conducente. L’re è stato poi individuato e fermato dai carabinieri per omicidiole ed omissione di soccorso. La tragedia è avvenuta alle 6.30 di mattina; il 59enne stava percorrendo laprovinciale 18 “Santa Maria a Cubito“, quando, secondo quanto accertato dai carabinieri sulla base delle immagini di telecamere di videosorveglianza presenti in zona, è stato travolto dal furgone che viaggiava a velocità sostenuta, e che si è allontanato dopo l’impatto fatale con il ciclista. La vittima, è emerso, si stava dirigendo ...

